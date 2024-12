Le probabili formazioni di Roma-Sampdoria

Mercoledì alle 21 la Roma riceve la Sampdoria negli ottavi di Coppa Italia. Ranieri è intenzionato a riproporre Dovbyk dal 1', con Saelemaekers e Baldanzi alle spalle e Dybala in panchina. In difesa spazio ancora a Celik. Mancini è squalificato, Hummels non ha recuperato dalla febbre, mentre Paredes ha smaltito l'influenza e sarà titolare. Dall'altra parte Semplici dovrebbe confermare la difesa a 3, con Tutino e Coda in attacco: di seguito le probabili formazioni

