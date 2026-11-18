Introduzione
C'è chi ha già esordito tra i professionisti, chi si è allenato con la Nazionale maggiore e chi ha il calcio nel DNA, tra padri, fratelli e persino zii calciatori. Ma anche chi ha già conquistato diversi trofei e chi si sta facendo largo tra i professionisti nonostante la giovanissima età. Sono i 21 Azzurrini convocati da Franceschini, reduci dal trionfo europeo e ora pronti a inseguire il sogno Mondiale in Qatar, in programma dal 19 novembre al 13 dicembre. Tra curiosità e, soprattutto, caratteristiche tecniche: ecco chi sono i protagonisti dell'Italia di oggi (e, si spera, anche del futuro)
ITALIA U17: GIRONI E CALENDARIO
Quello che devi sapere
Al Mondiale U17 vedremo l'Italia U18: il motivo
- Subito una precisazione: ma perché al Mondiale Under 17 partecipa l'Italia Under 18? La spiegazione è semplice ed è legata al calendario, visto che il torneo si gioca a novembre. Gli Azzurrini di Franceschini hanno vinto l'Europeo lo scorso giugno quando erano ancora Under 17 ma con l'inizio della nuova stagione i classe 2009 sono ovviamente passati in Under 18. Banalmente, se il Mondiale si fosse disputato in estate, lo stesso gruppo sarebbe stato ancora Under 17...
- Tra i 21 convocati dell'Italia ci sono effettivamente due Under ovvero i classe 2010 Francesco Olivieri dell'Atalanta e Federico Croci della Fiorentina
Italia U17
Due portieri già "a lezione dai grandi"
- Lorenzo Costoli (Genoa): uno dei volti nuovi rispetto all'Europeo. Nato a Pordenone, è già nel giro delle Nazionali giovanili dal 2025, quando era stato convocato sotto età con l'Under 17. Gioca nel Genoa Under 18, dove è considerato uno dei prospetti più interessanti, e a novembre si è allenato anche con la prima squadra di Daniele De Rossi. L'idolo? Ter Stegen
- Carlo Galliera (Inter): in famiglia la porta è una passione condivisa. Anche il fratello minore Gianpiero è portiere nel vivaio nerazzurro. Carlo è all'Inter da quando aveva cinque anni, è stato premiato come miglior portiere al Memorial Mamma e Papà Cairo. Inolte, in estate si è allenato con la prima squadra di Chivu...
Costoli
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Gli eroi della finale europea: dai rigori parati ai gol decisivi
- Christian Lupo (Lecce): quattro rigori parati tra semifinale e finale dell'Europeo, decisivi per la conquista del titolo. La passione per la porta gli è stata trasmessa da papà Vito, anche lui portiere, anche se da piccolo Christian aveva giocato persino come esterno di difesa... Arrivato al Lecce nel 2022, a settembre ha firmato il suo primo contratto da professionista (fino al 2029). Se dovessimo andare ai rigori...
- Marcello Fugazzola (Atalanta): decisivo anche lui nella finale contro il Belgio con il gol dell'1-1 nel recupero che ha portato la sfida ai rigori. Esterno/trequartista mancino, ama partire da sinistra per accentrarsi e cercare la conclusione. Cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, aveva già segnato 26 gol in 23 partite nell'Under 15. Quest'anno è salito in Primavera e ha vinto la Supercoppa contro la Fiorentina, mettendoci nuovamente lo zampino nel gol decisivo
Lupo
La coppia di centrali del Parma (anche in Nazionale)
- Djibril Diallo (Parma): nato a Labé, in Guinea, è arrivato in Italia con la famiglia nel 2013. Difensore centrale dalla struttura fisica importante, oltre a essere molto attento dietro sa rendersi pericoloso anche in avanti. Nel vivaio del Parma da quando ha nove anni. Dopo l'Europeo, in estate si è allenato con la prima squadra e a ottobre è stato convocato da Gilardino per la trasferta contro l'Inter. Insomma, il passo tra i grandi sembra che non avverrà tra molto...
- Ludovico Varali (Parma): il compagno di reparto di Diallo, sia in Primavera sia in Nazionale. Nato a Legnago e di origini kenyote, è un centrale alto 190 centimetri (un gigante, vista l'età). Basta questo per capire che in difesa, le palle alte sono tutte sue. Cresciuto nel Verona, è passato al Parma nel 2025 e si è subito conquistato un posto da titolare con la Primavera. All'Europeo è stato uno dei punti fermi della squadra di Franceschini
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Due terzini dalla Juve (uno viene dal paese di Bearzot)
- Jacopo Del Fabro (Juventus): arriva da Joannis, la frazione friulana che visto nascere anche Bearzot, ct dell'Italia campione del mondo nel 1982. Cresciuto nell'Udinese, è passato alla Juventus nel 2024 vincendo subito lo scudetto Under 16. Terzino sinistro mancino, dotato di una grande propensione offensiva tanto che può giocare anche da esterno a tutta fascia. E occhio al tiro dalla distanza...
- Davide Rigo (Juventus): compagno di club di Del Fabro ma bianconero praticamente da sempre. Terzino destro e, anche lui, può giocare anche più avanti sulla fascia sfruttando corsa e capacità di accompagnare l'azione. Ha attraversato tutte le categorie del vivaio bianconero fino allo scudetto Under 16. In estate ha firmato il primo contratto da professionista ed è stato promosso in Primavera. Curiosità: è seguito dalla Circum Associates, l'agenzia di Claudio Marchisio
Anche il Como produce i talenti del futuro
- Matteo Albini (Como): dall'oratorio alla Primavera del Como. Terzino sinistro di spinta che ama accompagnare l'azione offensiva cercando spesso gli inserimenti in area. Cresciuto nel Brescia, è passato al Como nell'estate 2025, dove ha conqustato la promozione in Primavera 1. Quest'anno continua a giocare nella massima categoria giovanile dopo aver avuto modo di conoscere anche Cesc Fabregas...
- Riccardo Cassano (Como): dalla Primavera fino ad allenarsi con la Nazionale maggiore di Mancini ma senza aver ancora esordito in Serie A. Regista davanti alla difesa, è un centrocampista tecnico, bravo a dettare i tempi e a trovare linee di passaggio. Fabregas ne ha elogiato l'intelligenza tattica, accostandolo per caratteristiche a Pirlo e Busquets. Il Guardian lo ha inserito tra i 60 migliori talenti mondiali nati nel 2009. Diciamo che non serve aggiungere altro ma vederlo in campo...
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Da Roma: un leader in difesa e un centrocampista col fiuto del gol
- Giampaolo Bonifazi (Roma): terzino destro che può giocare anche al centro della difesa: d'altronde la duttilità è uno dei suoi punti forti che gli ha permesso di trovare gol e assist anche in Nazionale. Cresciuto nel vivaio della Roma, ha vinto lo scudetto Under 15 e indossato la fascia da capitano nell'Under 17. Quest'anno ha compiuto il salto in Primavera, trovando spazio anche in Youth League. Una sicurezza
- Gioele Giammattei (Roma): da Pescara alla Capitale con una particolare facilità nel trovare la porta nonostante giochi a centrocampo. Mezzala dinamica, può essere utilizzato anche da trequartista: ha corsa, capacità di recuperare palloni e soprattutto tempi d'inserimento. Con i giallorossi ha già vinto lo scudetto Under 15 e quest'anno oltre a giocare in Primavera sta vivendo anche le prime esperienze in Youth League
Bonifazi
Figli (e nipoti) d'arte: chi sono Gasparello e Okon-Engstler
- Francesco Gasparello (Atalanta): il calcio è una questione di famiglia. Papà Guerrino ha giocato in Serie C, mentre lo zio Massimiliano Ossari è arrivato anche in Serie A con il Padova. Centrocampista offensivo che può giocare da mezzala o sulla trequarti, molto bravo negli inserimenti. Nato a Monselice è poi passato per il Padova prima di arrivare all'Atalanta. In nerazzurro ha già vinto lo scudetto Under 16 e a settembre ha conquistato anche la Supercoppa Primavera
- Gianluca Okon-Engstler (Club Brugge): nato a Sydney, è figlio di Paul Okon, ex centrocampista di Lazio, Fiorentina e Vicenza. Ma Gianluca non è l'unico calciatore di casa: anche i fratelli Paul Michael Junior, Alessandro e Davide giocano a calcio. Mediano e regista, è un giocatore ordinato, bravo nella gestione del possesso e nel proteggere la difesa ma può essere impiegato anche da mezzala. È l'unico convocato che milita all'estero e ha già giocato con il Club NXT nella seconda divisione belga. I suoi modelli? Pedri e Barella
Okon-Engstler
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Dall'Empoli all'Atalanta con l'obiettivo di continaure a vincere
- Francesco Olivieri (Atalanta): uno dei due classe 2010 della spedizione azzurra ma già abituato a giocare con ragazzi più grandi. Centrocampista centrale utilizzabile davanti alla difesa che con il fiorente settore giovanile dell'Empoli ha conquistato lo scudetto U17 da sotto età. In estate è passato all'Atalant dove è stato subito inserito in Primavera e ha conquistato la Supercoppa contro la Fiorentina. Gioca con ragazzi che hanno anche tre anni in più di lui. E questo la dice lunga...
- Diego Perillo (Atalanta): stesso trasferimento di Olivieri. I gol (spesso decisivi) parlano per lui. Attaccante ben strutturato che non è soltanto un finalizzatore: lega bene il gioco, lavorando spalle alla porta come pochi altri. Con l'Empoli ha segnato 23 reti in 22 partite, conquistando lo scudetto U17. Poi il gol contro la Francia e il rigore decisivo nella finale europea. All'Atalanta ha iniziato subito con un altro trofeo, segnando nella Supercoppa Primavera contro la Fiorentina. L'Italia ha il suo bomber del futuro
Perillo
E c'è chi coi grandi ha già giocato...
- Andrea Donato (Inter): dall'oratorio fino alla Serie C. Difensore centrale destro di piede, bravo nella costruzione dal basso e nell'impostazione ma è sempre pericoloso anche sui palloni inattivi. Dopo aver indossato la fascia da capitano nell'Under 17 di Handanovic e vinto l'Europeo con l'Italia, quest'anno è stato aggregato direttamente all'Inter U23. Ha già esordito tra i professionisti e servito un assist contro il Crotone
- Federico Croci (Fiorentina): uno dei due classe 2010. Ha già scritto una pagina di storia viola: esterno offensivo che preferisce partire da sinistra e rientrare sul destro e che può giocare anche da seconda punta, trequartista o falso nove. Insomma, ha qualità che gli permettono di giocare quasi ovunque. Ad agosto ha esordito in prima squadra contro il Benevento in Coppa Italia diventando a 16 anni e 44 giorni il più giovane debuttante della Fiorentina in gare ufficiali
Croci
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Gol, punizioni e una chioma inconfondibile
- Tommaso Casagrande (Verona): ha iniziato a giocare quasi per caso sostituendo un bambino infortunato durante una partita del fratello maggiore. Chi l'avrebbe detto che sarebbe diventato uno dei profili più interessanti d'Italia? Centravanti di buona struttura fisica, sempre bravo a farsi trovare pronto in area. Nel 2023 è passato al Verona dove ha segnato 21 gol nell'Under 15 e raggiunto la Primavera. Ad aprile ha firmato il primo contratto da professionista fino al 2028.
- Thomas Corigliano (Juventus): nato a Bra, è entrato nel vivaio bianconero a sei anni e potrebbe vestire questa maglia per molti anni... Un '10' mancino che può giocare tra le linee, nello stretto oltre a essere particolarmente abile nel dribbling e sui calci piazzati. Un fantasista che nella scorsa stagione ha realizzato 12 gol e 16 assist in 20 partite con l'Under 17, numeri che gli sono valsi il salto in Primavera. Occhio alle sue punizioni...
- Jacopo Landi (Lazio): impossibile non riconoscerlo per la folta chioma riccia che ricorda quelle di Fellaini e Cucurella. Esterno offensivo destro di piede, può giocare su entrambe le fasce ma anche da trequartista o da seconda punta. Cresciuto nell'Empoli, dove era stato accostato anche a Ciccio Tavano, nella scorsa stagione ha chiuso con 13 gol e 6 assist nell'Under 17. In estate è passato alla Lazio, iniziando subito a giocare in Primavera
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