Introduzione

C'è chi ha già esordito tra i professionisti, chi si è allenato con la Nazionale maggiore e chi ha il calcio nel DNA, tra padri, fratelli e persino zii calciatori. Ma anche chi ha già conquistato diversi trofei e chi si sta facendo largo tra i professionisti nonostante la giovanissima età. Sono i 21 Azzurrini convocati da Franceschini, reduci dal trionfo europeo e ora pronti a inseguire il sogno Mondiale in Qatar, in programma dal 19 novembre al 13 dicembre. Tra curiosità e, soprattutto, caratteristiche tecniche: ecco chi sono i protagonisti dell'Italia di oggi (e, si spera, anche del futuro)



ITALIA U17: GIRONI E CALENDARIO