Introduzione
E' in corso la seconda giornata della Champions League 2026/2027. Tutti i vincitori del premio di migliore in campo partita per partita e quali sono i meccanismi di scelta dei giocatori
Quello che devi sapere
Chi decide gli Mvp
La Uefa assegna il premio di "Player of the Match" dopo ogni partita della nuova Champions League 2024/25: a decidere sono gli Osservatori Tecnici dell'Uefa. Ecco i migliori divisi per giornata.
AUSTRIA SOCCER
Gli Mvp della 2^ giornata
- LENS-SPORTING LISBONA: Luis Suarez (Sporting Lisbona)
- SABAH MASAZIR-SLAVIA PRAGA: Joy-Lance Mickels (Sabah Masazir)
- INTER-CLUB BRUGES: Nicolò Tresoldi (Club Bruges)
- GALATASARAY-BARCELLONA: Lamine Yamal (Barcellona)
- VILLARREAL-NAPOLI: Santiago Mouriño (Villarreal)
- ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED: Alex Baena (Atletico Madrid)
- ARSENAL-LILLE: Jurrien Timber (Arsenal)
- VIKING FK-BAYERN MONACO: Harry Kane (Bayern Monaco)
- LIPSIA-PSV EINDHOVEN: Brajan Gruda (Lipsia)
pubblicità
Gli Mvp della 1^ giornata
- CLUB BRUGES-ASTON VILLA: John McGinn (Aston Villa)
- AEK ATENE-LASK: Razvan Marin (Aek Atene)
- REAL MADRID-INTER: Federico Valverde (Real Madrid)
- PORTO-MANCHESTER CITY: Erling Haaland (Manchester City)
- BORUSSIA DORTMUND-VILLARREAL: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- LILLE-REAL BETIS: Marc Bartra (Real Betis)
- BARCELLONA-FEYENOORD: Raphinha (Barcellona)
- STOCCARDA-VIKING: Ermin Demirovic (Stoccarda)
- LIVERPOOL-ATLETICO MADRID: Dominik Szoboszlai (Liverpool)
- SPORTING LISBONA-GALATASARAY: Rodrigo Zalazar (Sporting Lisbona)
- PARIS SAINT GERMAIN-SLOVAN BRATISLAVA: Ferran Torres (Paris Saint Germain)
- FENERBAHÇE-ROMA: Archie Brown (Fenerbahce)
- PSV EINDHOVEN-SHAKHTAR: Sergino Dest (Psv Eindhoven)
- COMO-LIPSIA: Martin Baturina (Como)
- BAYERN MONACO-BODØ GLIMT: Michael Olise (Bayern Monaco)
- SLAVIA PRAGA-LENS: Florian Thauvin (Lens)
- MANCHESTER UNITED-SABAH MASAZIR: Patrick Dorgu (Manchester United)
pubblicità