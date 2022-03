2/31 Foto da Museo del Calcio

UN RITORNO PER GLI AZZURRI



Non è la prima volta che la Nazionale italiana veste Adidas, primo sponsor tecnico tra il 1974 e il 1978. In realtà le divise restarono sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti: né il fiore né le tre strisce comparvero mai sulle maglie ma non sui calzettoni, azzurri dalla triplice striscia bianca