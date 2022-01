26/26

MANUEL RUI COSTA E FRANCESCO TOLDO (estate 2001)



Una Fiorentina in grave crisi finanziaria ha bisogno di vendere i pezzi pregiati per ripianare i debiti e il Parma si offre di “aiutarla” con un assegno da 140 miliardi di lire per i due campioni. Manca solo la firma dei giocatori, ma sia Toldo che Rui Costa si rifiutano perché non accettano la destinazione. La Fiorentina non può far altro che accettare la decisione, vendendoli qualche giorno dopo a cifre minori a Inter e Milan