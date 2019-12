Premier League, calendario e orari della 18^ giornata

Tra Premier League e Bundesliga saranno 10 gli incontri di calcio estero in onda su Sky tra il 20 e il 22 dicembre : 5 del campionato inglese e 5 di quello tedesco. Sabato alle 18.30 City-Leicester, domenica alle 17.30 il derby di Londra tra Tottenham e Chelsea in diretta su Sky Sport Uno

In Inghilterra weekend dedicato alla 18^ giornata, che proporrà il super derby di Londra tra il Tottenham di José Mourinho e il Chelsea, che tante soddisfazioni ha dato in passato al manager portoghese, soprattutto nella sua prima esperienza con i Blues, quella tra il 2004 e il 2007.

Il match, che chiuderà questo turno di campionato, è in programma domenica alle 17.30 al Tottenham Hotspur Stadium della capitale inglese. Diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR con Sky Q satellite). In classifica, Chelsea quarto con 29 punti, Tottenham quinto con 26, entrambe lontanissime dalla vetta, che vede sempre il Liverpool primeggiare, in testa a quota 49.

Alle spalle della capolista, impegnata in Qatar nel mondiale per club, viaggia il Leicester, secondo con 39 punti, 3 in più dei campioni in carica del Manchester City. Proprio queste due squadre saranno protagoniste di una sfida tutta da seguire, che si giocherà sabato all’Etihad Stadium. Questo turno si aprirà sabato alle 13.30 con l’Everton, che al Goodison Park ospiterà l’Arsenal. Curiosità, entrambi i club sono in attesa della firma ufficiale dei rispettivi nuovi allenatori, Carlo Ancellotti, per l’Everton, e lo spagnolo Mikel Arteta, per l’Arsenal.

Il programma della Bundesliga

In Germania, la Bundesliga sta per mettere agli archivi il girone d’andata, che si concluderà in questo weekend con le partite della 17^ giornata. Tra tutte, spicca quella che è ormai una classica del calcio tedesco come Bayern-Wolfsburg, che si disputerà sabato a Monaco. In classifica, bavaresi terzi con 30 punti, a meno 4 dalla vetta, che vede Lipsia e Borussia Moenchengladbach a braccetto a quota 34. Ottavo posto per il Wolfsburg, con 24 punti. Chiuso questo turno, Bundesliga in pausa invernale, con ritorno nel weekend 17-19 gennaio.

Il calendario

PREMIER LEAGUE (18^ giornata)

SABATO 21 DICEMBRE



ore 13 “Premier League Live” Sky Sport Football (con Federica Lodi e Massimo Marianella)

ore 13.30 Everton-Arsenal diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno (telecronaca Gianluigi Bagnulo; commento Roberto Gotta)

ore 15.30 “Premier League Live” Sky Sport Football (con Federica Lodi e Massimo Marianella)

ore 16 Aston Villa-Southampton diretta Sky Sport Football (telecronaca Paolo Ciarravano)

ore 18 “Premier League Live” Sky Sport Football (con Federica Lodi e Massimo Marianella)

ore 18.30 Manchester City-Leicester diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno (telecronaca Federico Zancan)

DOMENICA 22 DICEMBRE

ore 14.30 “Premier Show” Sky Sport Football (con Federica Lodi e Paolo Di Canio)

ore 15 Watford-Manchester United diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno (telecronaca Massimo Marianella)

ore 17 “Premier Show” Sky Sport Football e Sky Sport Uno (con Federica Lodi e Paolo Di Canio)

ore 17.30 Tottenham-Chelsea diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno (live anche in 4K HDR con Sky Q satellite) - telecronaca Nicola Roggero

ore 19.30 “Premier Show” Sky Sport Football (con Federica Lodi e Paolo Di Canio)

BUNDESLIGA (17^ e ultima giornata d’andata)



VENERDÌ 20 DICEMBRE

ore 20.30 Hoffenheim-Borussia Dortmund diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno (telecronaca Pietro Nicolodi)

SABATO 21 DICEMBRE

ore 15.30 Bayern Monaco-Wolfsburg diretta Sky Sport Collection (telecronaca Antonio Nucera)ù

ore 18.30 Hertha Berlino-Borussia Moenchengladbach diretta Sky Sport Arena (telecronaca Pietro Nicolodi)

DOMENICA 22 DICEMBRE



ore 15.30 Fortuna Dusseldorf-Union Berlino diretta Sky Sport Arena (telecronaca Pietro Nicolodi)

ore 18 Paderborn-Eintracht Francoforte diretta Sky Sport Arena (telecronaca Paolo Ciarravano)