Auguri Declan, per il tuo compleanno… un grande spavento! Virali sui social le immagini dello scherzo di Jack Wilshere, ex Arsenal e dal 2018 nel West Ham, al compagno di squadra Declan Rice. Tutto ben organizzato: il telefono nascosto sul tavolo, lui che si nasconde nella lavatrice e la sorpresa… che fa urlare terrorizzato di paura Rice. Non il primo caso per il povero classe 1999, fresco ventunenne. La scorsa estate, infatti, era stato l'amico fraterno - e oggi stellina del Chelsea di Lampard, Mason Mount - a spaventarlo a morte durante le vacanze trascorse insieme a Dubai.