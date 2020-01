Calciomercato: news e trattative live del 14 gennaio

Le notizie sullo scambio Politano-Spinazzola

Nei contatti avuti con l'Inter si è imbastita l’operazione, favorita dal fatto che i due giocatori hanno gli stessi agenti (Lippi-Pennacchi). Per Politano sarebbe un ritorno, visto che è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ha vinto lo scudetto Primavera e ha anche segnato il suo primo gol in Serie A contro la Roma. Scambio vicino alla conclusione, nelle prossime ore nuovi contatti per far quadrare le cifre (a bilancio i due giocatori hanno valori simili, Spinazzola ha ingaggio più alto) e chiudere l’operazione. In alternativa, la Roma aveva avuto contatti anche per Shaqiri, che sarebbe arrivato in prestito dal Liverpool. Nessun nuovo aggiornamento su Suso, che piace però alla Roma già dall’estate e rimane sullo sfondo