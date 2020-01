Un gesto atletico e tecnico super. Durante Norwich-Bournemouth, il giocatore ospite riesce a coprire la porta grazie ad un colpo di reni apprezzabile, come si vede nel video sopra. Peccato, però, che Steve Cook di professione sia un difensore: il suo portiere, infatti, era uscito sul precedente tentativo degli avversari, lasciando la porta sguarnita. Per questo motivo, la prodezza si è rivelata controproducente. Per il suo fallo di mano, Cook è stato espulso, lasciando la sua squadra in 10 e portando l'arbitro ad assegnare il rigore su cui Pukki ha realizzato il gol decisivo