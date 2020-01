Manchester City-Manchester United 0-1: Matic-gol non basta, Pep in finale di Coppa di Lega

Non riesce l'impresa alla squadra di Solskjaer, eliminata dalla Coppa di Lega nonostante la vittoria per 1-0 all'Etihad. Pesa il 3-1 incassato nel derby d'andata a Old Trafford, stop parzialmente vendicato al 35' dal gol di Matic (poi espulso nella ripresa). Tante occasioni non sfruttate dai Citizens, battuti ma qualificati alla finalissima del prossimo 1 marzo contro l'Aston Villa

MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED 0-1

35’ Matic

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo; Walker, Rodri, Otamendi, Cancelo; De Bruyne (90’ Stones), Gundogan, Bernardo Silva; Mahrez (68’ Silva), Aguero (93’ Gabriel Jesus), Sterling. All. Guardiola

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Lindelof, Maguire, Shaw (79’ Mata); Wan-Bissaka, Fred, Matic, Williams; Lingard (66’ Pereira); Greenwood (46’ James), Martial. All. Solskjaer

Ammoniti: Rodri (MC), Otamendi (MC), Wan-Bissaka (MU)

Espulso: Matic (MU) al 76'



Sarà Aston Villa-Manchester City la finalissima di Coppa di Lega, trofeo in programma il prossimo 1 marzo a Wembley. Dopo il traguardo raggiunto dai Villans a discapito del Leicester, chi raggiunge i rivali all’ultimo atto è proprio la squadra di Guardiola: forti del 3-1 ottenuto nel derby d’andata a Old Trafford, i Citizens cadono 1-0 contro lo United ma non si negano la finale della Carabao Cup vinta in quattro delle ultime 6 edizioni. Epilogo all’Etihad già ipotecato dopo il match dello scorso 7 gennaio, tuttavia i Red Devils hanno ribaltato sul campo i 17 punti che separano le due formazioni in Premier League.

La cronaca della gara

Avvio che premia l’intensità del City, vicino al gol tre volte in altrettanti minuti con Aguero, Mahrez e Cancelo. Al 16’ ci riprova il Kun fermato dall’ottimo De Gea, ma al primo affondo passa lo United: dagli sviluppi di palla inattiva è Matic a trovare la conclusione vincente che accarezza il palo e batte Bravo. Poca fortuna prima dell’intervallo per Bernardo Silva e Sterling (gol annullato), chance sprecate che non risparmiano qualche brivido nella ripresa: Maguire di testa spedisce sul fondo, Martial impegna invece dalla distanza Bravo. Non è serata per Sterling che si divora il pareggio, lui come Aguero che calcia sull’esterno della rete. A spegnere la voglia di rimonta dello United è il secondo giallo rimediato da Matic, espulso al 76’ prima del finale senza nitide occasioni per gli uomini di Solskjaer. E in finale ci va Guardiola.