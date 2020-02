Il sabato di Premier si apre col successo esterno del Crystal Palace a Brighton. Tris del West Ham in casa contro il Southampton, pareggio senza reti tra Newcastle e Burnley. Una doppietta di Marcos Alonso non basta ai Blues di Lampard, che pareggia con il modesto Bournemouth

La 28^ giornata di Premier League si è aperta con l'anticipo del venerdì in cui il Leicester è caduto a Norwich: uno scivolone, quello delle Foxes, che poteva essere sfruttato meglio dal Chelsea. I Blues, che inseguono il Leicester in classifica, hanno però pareggiato (rischiando di perdere) a Bournemouth: per Lampard e soci, dunque, il terzo posto resta a 5 punti di distanza. Sugli altri campi, il West Ham si è imposto sul Southampton smuovendo la bassa classifica con un bel balzo che toglie gli Hammers dalla zona retrocessione, portandoli a -1 dal Brighton (sconfitto in casa dal Crystal Palace). Newcastle e Burnley pareggiano 0-0.

BOURNEMOUTH-CHELSEA 2-2

33' e 85' Alonso (C), 54' Lerma (B), 57' King (B)

L'ex terzino della Fiorentina si conferma il bomber del momento (aveva già segnato al Tottenham nella scorsa giornata) e realizza due reti che però non bastano ai Blues per tornare a Londra con i tre punti: un blackout di tre minuti permette al Bournemouth di rimonta il gol con cui lo spagnolo aveva sbloccato il risultato, ma nel finale lo stesso Alonso riacciuffa il pareggio.