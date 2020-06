Numeri rassicuranti in Inghilterra in vista della ripresa del campionato, in programma il 17 giugno: su 1195 persone controllate tutte sono risultate negative al Coronavirus

Nessun caso di positività su 1195 persone controllate: la sesta e ultima tornata di tamponi effettuata in Premier League ha dato ancora risultati confortanti in vista della ripresa del campionato inglese, fissata per il 17 giugno. Il dato fa riferimento ai test condotti tra giovedì e venerdì tra i giocatori e lo staff delle venti squadre impegnate in Premer: tutti negativi per la terza volta, la seconda di fila. Dai test cominciati il 17 maggio fino ad ora sono emersi 12 casi di positività. L'ultima, condotta tra l'1 e il 2 giugno, aveva coinvolto 1197 persone.