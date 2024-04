La tentazione è forte, specie per un bambino: una piramide di palloni troppo bella per non farla crollare, nel nuovissimo aeroporto internazionale di Abu Dhabi. Se poi passa di lì il Manchester City al completo puoi stare tranquillo che in qualche modo verrà ricostruita, a suon di numeri col pallone, evoluzioni e tocchi di fino. "Il calcio deve essere divertimento", predica Guardiola "autorizzando" il bambino a dare il via a quel piccolo disastro, dopo che il "ribelle" Grealish gli aveva fatto intendere che non fosse una buona idea. Lo spot di Etihah Airways ha tutti gli ingredienti per conquistare chi ama il calcio. Poi, sarà l’ambientazione, saranno quelle magie con il pallone, ai più nostalgici di sicuro ne ha ricordato un altro, che segnò gli anni Novanta...