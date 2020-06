La Premier League approva le cinque sostituzioni per gara dal momento della ripresa del campionato, fissata per il 17 giugno. In panchina ci saranno nove giocatori a disposizione degli allenatori e non più sette

C'è l'ok della Premier League alle cinque sostituzioni per ogni partita dal momento della ripartenza del massimo campionato inglese, fissata per il 17 giugno: è quanto deciso nell'ultima riunione di lega, con al tavolo i rappresentanti delle 20 società. La Premier ha quindi accolto la modifica straordinaria suggerita dall’International Football Association Board per la conclusione di questa stagione. La decisione è stata resa nota con un comunicato. "Oggi i club di Premier League hanno concordato alcune modifiche temporanee alle regole relative alle sostituzioni - si legge - per il resto della stagione 2019/20, il numero di sostituti che possono essere utilizzati durante una partita aumenterà da tre a cinque giocatori. Ciò è in linea con la modifica temporanea della norma fatta dall’Ifab il mese scorso".

Le novità non si fermano però qui: la Premier League ha anche deciso di aumentare il numero di giocatori di riserva a disposizione in panchina. Saranno nove e non più sette, come accaduto fino all'ultima giornata di campionato disputata prima dello stop dell'8 marzo per l'emergenza coronavirus.