Norwich City-Southampton 0-3

Netto successo per il Southampton che contro il Norwich City non ha avuto problemi nel portare a casa i tre punti. E' stata una partita che gli uomini di Ralph Hasenhüttl hanno gestito al meglio per tutta la durata del match. Il primo sussulto si ha grazie al gol di Danny Ings al 49'. Da quel momento il Norwich City non è più riuscito a rientrare in partita con il Southampton che scappa via nel punteggio trovando altri due gol che non hanno lasciato spazio al recupero avversario. I gol di Stuart Armstrong (doppietta) al 54' e Nathan Redmond al 79' hanno messo in cassaforte il risultato. Grazie a questo successo la squadra capitanata da Ward-Prowse fa un bel balzo in avanti in classifica



Nel corso del match il Norwich City non ha creato grandi pericoli alla porta di Alex McCarthy poco impegnato: ha effettuato una sola parata. In questa sconfitta il portiere del Norwich City (Tim Krul) oltre alle 3 reti subite, ha comunque effettuato 6 parate che non hanno reso il risultato ancora più pesante.



E' stata una partita combattuta, caratterizzata da un sostanziale equilibrio anche nelle statistiche. Il Southampton ha effettuato più tiri totali (22-9). Il Norwich City, invece, ha avuto un maggior possesso palla (54%) e battuto più calci d’angolo (9-7).



Pierre-Emile Højbjerg (Southampton) e Ben Godfrey per il Norwich City sono stati i migliori delle rispettive squadre nel numero di passaggi completati (38 a testa). Il giocatore del Southampton però ha avuto la meglio nel dato relativo ai passaggi utili effettuati nella trequarti avversaria (11 contro 1 del suo avversario).



James Ward-Prowse nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Southampton: 4 volte di cui 3 nello specchio della porta. Per il Norwich City è stato Kenny McLean a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Southampton, il difensore Ryan Bertrand è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (11 sui 20 totali) e ha contribuito al predominio della sua squadra nel dato percentuale complessivo (56%). Il centrocampista Emiliano Buendía è stato invece il più efficace nelle fila del Norwich City con 9 contrasti vinti a fronte comunque di un numero superiore di confronti persi (15).





Norwich City (4-4-2 ): T.Krul, M.Aarons, B.Godfrey, J.Lewis, T.Klose (Cap.), T.Trybull, T.Cantwell, K.McLean, E.Buendía, T.Pukki, J.Drmic. All: Daniel Farke

A disposizione: A.Tettey, M.McGovern, O.Duda, O.Hernández, M.Leitner, A.Idah, L.Rupp, M.Vrancic, J.Martin.

Cambi: M.Vrancic <-> T.Trybull (62'), O.Hernández <-> T.Cantwell (62'), O.Duda <-> T.Pukki (80'), A.Idah <-> E.Buendía (80')



Southampton (4-4-2 ): A.McCarthy, Y.Valery, J.Bednarek, J.Stephens, R.Bertrand, P.Højbjerg, N.Redmond, J.Ward-Prowse (Cap.), S.Armstrong, M.Obafemi, D.Ings. All: Ralph Hasenhüttl

A disposizione: O.Romeu , S.Boufal, C.Adams, N.Tella, W.Smallbone, K.Danso, A.Gunn, J.Vestergaard, K.Walker-Peters.

Cambi: C.Adams <-> M.Obafemi (82'), W.Smallbone <-> S.Armstrong (82'), N.Tella <-> D.Ings (88'), S.Boufal <-> N.Redmond (89')



Reti: 49' Ings, 54' Armstrong, 79' Redmond.

Ammonizioni: D.Ings, M.Aarons



Stadio: Carrow Road

Arbitro: Kevin Friend