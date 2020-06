Wolves-Bournemouth 1-0

C'è la firma di Raúl Jiménez sulla sfida che ha visto opposte Wolverhampton e Bournemouth. In un confronto che ha visto un sostanziale equilibrio tra le due squadre, il momento chiave è arrivato al 60° minuto quando Jiménez ha superato irrimediabilmente il portiere avversario. Quel gol, conti alla mano, è bastato per portare in dote tre punti davvero preziosi. Il match, infatti, si è concluso con il risultato di 1-0.



Da segnalare l’assist di Adama Traoré, decisivo per il gol vittoria. Sempre nelle fila del Wolverhampton, Rui Patrício è stato poco impegnato nel corso di tutto il match, grazie soprattutto ad una difesa che non ha concesso tiri verso lo specchio della porta.



Nella sconfitta del Bournemouth, Aaron Ramsdale è stato poco impegnato per gran parte della partita a parte il gol subito. Nessuna espulsione nelle due squadre, ma molto agonismo in campo con 6 cartellini gialli in totale (3 per parte).



A conferma del risultato finale, il Wolverhampton ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (54%), ha effettuato più tiri (10-4), e ha battuto più calci d'angolo (6-4).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (347-265): si sono distinti Willy Boly (57), Conor Coady (49) e Romain Saïss (40). Per gli ospiti, Nathan Aké è stato il giocatore più preciso con 38 passaggi riusciti.



Rúben Neves nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Wolverhampton con 3 conclusioni verso lo specchio della porta. Per il Bournemouth è stato Jefferson Lerma a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte.

Nel Wolverhampton, il centrocampista Jonny è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (8 sui 13 totali). Il difensore Adam Smith è stato invece il più efficace nelle fila del Bournemouth con 10 contrasti vinti (15 effettuati in totale).





Wolverhampton (3-4-3 ): Rui Patrício, W.Boly, C.Coady (Cap.), R.Saïss, Jonny, Rúben Neves, M.Doherty, João Moutinho, Diogo Jota, A.Traoré, R.Jiménez. All: Nuno Espírito Santo

A disposizione: O.Buur, M.Kilman, Rúben Vinagre, L.Dendoncker, J.Ruddy, Daniel Podence, M.Gibbs-White, Bruno Jordão, Pedro Neto.

Cambi: P.Lomba Neto <-> D.Teixeira da Silva (62'), L.Dendoncker <-> A.Traoré (73'), D.Castelo Podence <-> R.Jiménez (90'), M.Gibbs-White <-> J.Santos Moutinho (91')



Bournemouth (4-5-1 ): A.Ramsdale, Steve Cook (Cap.), J.Stacey, N.Aké, Adam Smith, J.Stanislas, J.Lerma, D.Brooks, P.Billing, Lewis Cook, Callum Wilson. All: Eddie Howe

A disposizione: L.Kelly, D.Gosling, A.Surman, A.Danjuma Groeneveld, Harry Wilson, D.Solanke, C.Mepham, A.Boruc, D.Rico.

Cambi: D.Gosling <-> P.Billing (50'), H.Wilson <-> D.Brooks (66'), D.Solanke <-> J.Lerma (66'), A.Danjuma Groeneveld <-> J.Stanislas (66')



Reti: 60' Jiménez.

Ammonizioni: R.Saïss, R.da Silva Neves, J.Santos Moutinho, D.Brooks, S.Cook, C.Wilson



Stadio: Molineux Stadium

Arbitro: Michael Oliver