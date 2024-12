La Premier League ha dato il via libera a Dan e Ryan Friedkin per diventare ufficialmente i nuovi proprietari dell'Everton. La prossima settimana il passaggio di consegne con il quasi ex presidente Farhad Moshiri diventerà ufficiale. I Toffees di Liverpool entreranno nella galassia della famiglia texana assieme alla Roma e ai francesi del Cannes. Il club in questo momento si trova al 15° posto in classifica

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE