Sheffield United-Wolves 1-0

Il gol di John Egan nei minuti di recupero (93° minuto) ha permesso al di portare a casa un' importante vittoria contro il Wolverhampton. Le due squadre hanno alternato fasi di studio ad altre di buona presenza nella metà campo avversaria. Con il trascorrere del tempo, da una parte sembrava che il pareggio alla fine andasse bene a tutte e due, dall'altra però c'era la consapevolezza di poter fare bottino pieno con un singolo episodio. Nonostante la sconfitta gli uomini di Nuno Espírito Santo hanno avuto diverse opportunità, colpendo anche un legno con da Silva Neves.



Da segnalare l’assist di Oliver Norwood, decisivo per il gol vittoria. Sempre nelle fila del Sheffield United, Dean Henderson è stato poco impegnato: una sola parata nel corso di tutto il match.



Nella sconfitta del Wolverhampton, Rui Patrício oltre al gol subito è comunque stato poco impegnato: solo 2 parate nel corso di tutto il match.



Nonostante il risultato, match tutto sommato in equilibrio. Il Wolverhampton ha avuto un maggior possesso palla (57%), mentre il Sheffield United ha prevalso per numero di tiri totali (7-6) e ha battuto più calci d'angolo (6-1).



Gli ospiti hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (431-278): si sono distinti Willy Boly (64), Conor Coady (61) e Rúben Neves (54). Per i padroni di casa, Norwood è stato il giocatore più preciso con 45 passaggi riusciti.



Rúben Neves per il Wolverhampton nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha concluso più volte verso la porta (4 conclusioni, di cui 1 nello specchio della porta), mentre per il Sheffield United l'unica conclusione degna di nota è stata di John Egan.

Nel Sheffield United, il difensore Jack O'Connell è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (8) perdendone soltanto due. Il centrocampista Matt Doherty è stato invece il più efficace nelle fila del Wolverhampton con 9 contrasti vinti (13 effettuati in totale).





Sheffield United (3-5-2 ): D.Henderson, J.O'Connell, J.Egan, C.Basham, B.Osborn, O.Norwood, E.Stevens, G.Baldock, S.Berge, B.Sharp (Cap.), O.McBurnie. All: Chris Wilder

A disposizione: Kieron Freeman, R.Zivkovic, S.Moore, J.Rodwell, P.Jagielka, J.Lundstram, J.Robinson, L.Mousset.

Cambi: L.Mousset <-> O.McBurnie (49'), R.Zivkovic <-> B.Sharp (71')



Wolverhampton (3-4-3 ): Rui Patrício, C.Coady (Cap.), R.Saïss, W.Boly, João Moutinho, Rúben Neves, Jonny, M.Doherty, R.Jiménez, Diogo Jota, A.Traoré. All: Nuno Espírito Santo

A disposizione: O.Buur, L.Campana, M.Gibbs-White, J.Ruddy, M.Kilman, L.Dendoncker, Bruno Jordão, Daniel Podence, Rúben Vinagre.

Cambi: L.Dendoncker <-> A.Traoré (79')



Reti: 93' Egan.

Ammonizioni: J.O'Connell, E.Stevens



Stadio: Bramall Lane

Arbitro: Martin Atkinson