Liverpool fermato dal Fulham: 2-2. Frena l'Arsenal

La capolista Liverpool - in 10 dal 17' per l'espulsione di Robertson - pareggia in casa contro il Fulham. Arsenal fermato dall'Everton sullo 0-0. Newcastle e Ipswich conquistano i 3 punti, rispettivamente contro Leicester e Wolves. Alle 18.30 Aston Villa-Nottingham Forest in diretta su Sky Sport Uno

