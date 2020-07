West Ham-Burnley 0-1

C'è la firma di Jay Rodriguez sulla sfida che ha visto opposte Burnley e West Ham. In un confronto che ha visto entrambe le squadre attaccare per trovare il prima possibile la rete del vantaggio, il momento chiave è arrivato al 38° minuto quando Rodriguez ha superato irrimediabilmente il portiere avversario. Quel gol è stato sufficiente per determinare l'importante successo del Burnley. Il match, infatti, si è concluso con il risultato di 1-0. Nonostante la sconfitta gli uomini di David Moyes hanno avuto diverse opportunità, colpendo anche un legno con Antonio.



Da segnalare l’assist di Charlie Taylor, decisivo per il gol vittoria. Sempre nelle fila del Burnley, Nick Pope è stato molto impegnato: solo 4 parate nel corso di tutto il match.



Nella sconfitta del West Ham, Lukasz Fabianski oltre al gol subito è comunque stato poco impegnato: solo 3 parate nel corso di tutto il match.



Nonostante la sconfitta, il West Ham ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (53%), ha effettuato più tiri (22-8), e ha battuto più calci d'angolo (10-3).



Ashley Westwood (Burnley) e Aaron Cresswell per il West Ham sono stati i migliori delle rispettive squadre nel numero di passaggi completati (45 a testa). Cresswell però ha avuto la meglio nel numero di passaggi utili effettuati nella trequarti avversaria (17 contro 12 del suo avversario).



Matej Vydra nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Burnley: 3 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il West Ham è stato Tomas Soucek a provarci con maggiore insistenza concludendo 6 volte, di cui 2 nello specchio della porta.

Nel Burnley, il difensore James Tarkowski è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (14 sui 22 totali). L'attaccante Michail Antonio è stato invece il più efficace nelle fila del West Ham con 13 contrasti vinti (25 effettuati in totale).





West Ham (4-2-3-1 ): L.Fabianski, R.Fredericks, A.Cresswell, A.Ogbonna, I.Diop, J.Bowen, A.Yarmolenko, T.Soucek, D.Rice (Cap.), P.Fornals, M.Antonio. All: David Moyes

A disposizione: A.Masuaku, M.Noble, B.Johnson, S.Haller, F.Balbuena, D.Randolph, M.Lanzini, A.Ajeti, J.Wilshere.

Cambi: S.Haller <-> A.Yarmolenko (62'), A.Ajeti <-> P.Fornals (86')



Burnley (4-4-2 ): N.Pope, C.Taylor, P.Bardsley, K.Long, J.Tarkowski (Cap.), D.McNeil, E.Pieters, A.Westwood, J.Brownhill, M.Vydra, J.Rodriguez. All: Sean Dyche

A disposizione: J.Gudmundsson , C.Wood, J.Dunne, R.Brady, M.Goodridge, J.Benson, A.Driscoll-Glennon, M.Thompson, B.Peacock-Farrell.

Cambi: C.Wood <-> M.Vydra (58')



Reti: 38' Rodriguez.

Ammonizioni: J.Tarkowski, R.Fredericks



Stadio: London Stadium

Arbitro: Michael Oliver