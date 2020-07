Chelsea-Norwich City 1-0

Il gol di Olivier Giroud ha deciso il match tra Chelsea e Norwich City. Il momento che ha determinato il risultato finale è arrivato a pochi istanti dal fischio che avrebbe mandato le squadre negli spogliatoi per l'intervallo. La rete da tre punti è stata infatti siglata al 48° minuto e il Norwich City, nonostante gli sforzi, non ha più trovato la forza per riequilibrare la situazione. Le occasioni non sono mancate anche se sono arrivate un po' ad intermittenza. Nel secondo tempo, gli uomini di Frank Lampard non sono riusciti a trovare il gol della tranquillità, arginando però ogni iniziativa avversaria e conquistando tre punti preziosi grazie al successo finale per 1-0. Oltre alla rete realizzata Azpilicueta e compagni hanno anche colpito un palo con Pulisic.



Da segnalare l’assist di Christian Pulisic, decisivo per il gol vittoria. Sempre nelle fila del Chelsea, Kepa Arrizabalaga è stato poco impegnato, non subendo nessun tiro nello specchio della porta nel corso di tutto il match.



Nella sconfitta del Norwich City, da registrare comunque 5 parate di Tim Krul nel corso di tutto il match.



Assieme al risultato finale, il Chelsea ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (67%), ha effettuato più tiri (22-2), e ha battuto più calci d'angolo (8-1).



I padroni di casa hanno completato con successo più del doppio dei passaggi dell'avversario (678-284): si sono distinti Antonio Rüdiger (119), Kurt Zouma (102) e Jorginho (89). Per gli ospiti, Ben Godfrey è stato il giocatore più preciso con 39 passaggi riusciti.



Olivier Giroud è stato il giocatore che ha tirato di più per il Chelsea: 8 volte di cui 2 nello specchio della porta.

Nel Chelsea, il difensore César Azpilicueta pur senza brillare è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (7, ma con un numero uguale di duelli persi). Il centrocampista Todd Cantwell è stato invece il più efficace nelle fila del Norwich City con 9 contrasti vinti (13 effettuati in totale).





Chelsea (4-3-3 ): K.Arrizabalaga, A.Rüdiger, M.Alonso, K.Zouma, C.Azpilicueta (Cap.), R.Loftus-Cheek, M.Kovacic, Jorginho, C.Pulisic, O.Giroud, Willian. All: Frank Lampard

A disposizione: R.Barkley, C.Hudson-Odoi, A.Christensen, T.Abraham, W.Caballero, M.Mount, R.James, Pedro, F.Tomori.

Cambi: R.Barkley <-> R.Loftus-Cheek (67'), R.James <-> M.Alonso (80'), C.Hudson-Odoi <-> C.Pulisic (81'), T.Abraham <-> O.Giroud (86')



Norwich City (4-1-4-1 ): T.Krul, B.Godfrey, M.Aarons, T.Klose, J.Lewis, K.McLean, A.Tettey (Cap.), T.Cantwell, O.Hernández, L.Rupp, J.Drmic. All: Daniel Farke

A disposizione: E.Buendía, M.Vrancic, J.Martin, T.Trybull, M.McGovern, M.Stiepermann, A.Idah, T.Pukki, J.Thomas.

Cambi: E.Buendía <-> T.Cantwell (71'), A.Idah <-> J.Drmic (79'), T.Pukki <-> O.Hernández (79'), M.Stiepermann <-> A.Tettey (79')



Reti: 48' Giroud.

Ammonizioni: K.Zouma, M.Kovacic, T.Cantwell, E.Buendía



Stadio: Stamford Bridge

Arbitro: Jonathan Moss