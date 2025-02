Problemi in attacco per l' Arsenal che per il resto della stagione dovrà rinunciare a Kai Havertz . Il calciatore tedesco "si è infortunato al tendine del ginocchio durante una sessione di allenamento a Dubai la settimana scorsa", spiega il comunicato dei Gunners. Ulteriori valutazioni specialistiche hanno confermato che l'attaccante sarà costretto a operarsi nei prossimi giorni e successivamente potrà iniziare il suo percorso riabilitativo. La sua stagione è ovviamente finita, con il numero 29 della squadra londinese che dovrebbe tornare a disposizione durante la preparazione estiva per il prossimo campionato. I Gunners , tra l'altro, potrebbero affrontare negli ottavi di Champions League una tra Juventus e Milan qualora le due italiane dovessero riuscire a superare i playoff.

Problemi in attacco per Arteta

L'infortunio di Havertz complica ulteriormente le cose in casa Arsenal. La settimana scorsa, dopo la chiusura del calciomercato nel quale non è arrivato un attaccante, Arteta aveva parlato della necessità di essere "flessibili" in attacco per far fronte alle assenze. Sì perché l'infortunio di Havertz va ad aggiungersi a quelli di Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus: il primo dovrebbe rientrare a inizio marzo dopo un'operazione alla coscia destra, il secondo è fermo per un'infortunio al bicipite femorale e il terzo ha rimediato la rottura legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro lo scorso 12 gennaio. In avanti, dunque, sono a disposizione solo Leandro Trossard, Raheem Sterling e il diciassettenne Ethan Nwaneri.