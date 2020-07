Burnley-Wolves 1-1

Il pareggio che ha permesso ad entrambe le squadre di muovere la propria classifica è arrivato nei minuti di recupero (per la precisione al minuto 96). E' stato Chris Wood a realizzare il punto del definitivo pareggio salvando da una sconfitta il Burnley contro il Wolverhampton. Il match è terminato sul risultato di 1-1. La rincorsa di chi doveva inseguire nel punteggio era iniziata al 76' quando si era momentaneamente spezzato l'equilibrio di inizio gara. Poi come detto, Chris Wood ha trovato il pertugio giusto portando in dote alla sua squadra un buon punto.



Dopo un primo tempo senza reti, il Wolverhampton è riuscito a passare in vantaggio al 76° minuto grazie al gol di Raúl Jiménez, il Burnley è però riuscito a replicare pareggiando l'incontro e chiudendo il risultato con Wood.

Poco impegnati entrambi i portieri: Rui Patrício (Wolverhampton) non ha effettuato interventi degni di nota, mentre Nick Pope (Burnley) è stato chiamato in causa in 4 occasioni.







Nonostante il risultato finale di parità, il Wolverhampton ha avuto a lungo il controllo del match: ha mantenuto più possesso palla (53%), ha effettuato più tiri (14-9), e ha battuto più calci d'angolo (8-3) del Burnley.



Gli ospiti hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (308-239): si sono distinti Rúben Neves (47) e João Moutinho (45). Per i padroni di casa, Ashley Westwood è stato il giocatore più preciso con 33 passaggi completati.



Chris Wood è stato il giocatore che ha tirato di più per il Burnley: 3 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Wolverhampton è stato Raúl Jiménez a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 2 nello specchio della porta.

Nel Burnley, il centrocampista Erik Pieters è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (10 sui 17 totali). Il difensore Romain Saïss è stato invece il più efficace nelle fila del Wolverhampton con 9 contrasti vinti (14 effettuati in totale).





Burnley (4-4-2 ): N.Pope, C.Taylor, J.Tarkowski (Cap.), P.Bardsley, K.Long, J.Brownhill, A.Westwood, E.Pieters, D.McNeil, J.Rodriguez, C.Wood. All: Sean Dyche

A disposizione: B.Peacock-Farrell, M.Goodridge, J.Dunne, R.Brady, M.Thompson, J.Benson, J.Gudmundsson, M.Vydra, A.Driscoll-Glennon.

Cambi: J.Gudmundsson <-> C.Taylor (30'), M.Vydra <-> J.Rodriguez (51'), R.Brady <-> J.Brownhill (85')



Wolverhampton (3-4-3 ): Rui Patrício, R.Saïss, W.Boly, C.Coady (Cap.), Rúben Neves, A.Traoré, Rúben Vinagre, João Moutinho, R.Jiménez, Daniel Podence, Diogo Jota. All: Nuno Espírito Santo

A disposizione: M.Kilman, L.Dendoncker, J.Ruddy, M.Gibbs-White, M.Doherty, O.Buur, Bruno Jordão, Pedro Neto, Jonny.

Cambi: M.Doherty <-> D.Castelo Podence (70'), P.Lomba Neto <-> D.Teixeira da Silva (78'), L.Dendoncker <-> R.Jiménez (84'), J.Castro Otto <-> R.Silva Nascimento Vinagre (84')



Reti: 76' Jiménez (Wolverhampton), 96' (R) Wood (Burnley).

Ammonizioni: nessuna



Stadio: Turf Moor

Arbitro: Mike Dean