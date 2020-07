Leicester-Sheffield United 2-0

Giornata senza punti per il Sheffield United che chiude con una sconfitta la propria sfida contro il Leicester. La squadra di Wilder, una volta incassato il primo gol, ha abbozzato una reazione ma il sentiero che portava al pareggio era sbarrato e così il Leicester ha portato a casa il risultato imponendosi per 2-0 conquistando tre punti che permettono agli uomini di Rodgers di muovere in maniera sostanziale la propria classifica. L' equilibrio resta intatto fino al 29' quando arriva la rete di Pérez. Leicester che può così iniziare una fase di gara volta alla gestione del risultato cercando da una parte di evitare di incassare la rete che rimetterebbe la gara sui binari del pareggio ma con dall'altra, la seria intenzione di trovare gol della sicurezza che di fatto lascerebbe poche possibilità di recupero al Sheffield United. Puntuale arriva al 79' il gol di Gray che chiude i giochi

Nel corso del match il Sheffield United non ha creato grandi pericoli alla porta di Kasper Schmeichel poco impegnato: ha effettuato una sola parata. In questa sconfitta per il Sheffield United il portiere Dean Henderson ha effettuato 5 parate.



A conferma della vittoria finale, il Leicester ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (54%), ha effettuato più tiri (15-5), e ha battuto più calci d'angolo (9-5).



Oliver Norwood (Sheffield United) è stato il migliore per numero di passaggi completati (51), superando in questa speciale classifica anche Youri Tielemans, il più preciso nelle fila del Leicester (49). Youri Tielemans ha invece avuto la meglio nel dato relativo al numero di passaggi nella trequarti avversaria (20 contro 17 del suo avversario).



Youri Tielemans nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Leicester: 4 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Sheffield United è stato John Egan a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte.

Nel Leicester, il centrocampista Wilfred Ndidi è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (16 sui 19 totali). L'attaccante Oliver McBurnie è stato invece il più efficace nelle fila del Sheffield United con 14 contrasti vinti a fronte comunque di un numero superiore di confronti persi (15).





Leicester (3-4-3 ): K.Schmeichel, W.Morgan (Cap.), J.Evans, R.Bennett, Wilfred Ndidi, Y.Tielemans, L.Thomas, J.Justin, J.Vardy, A.Pérez, H.Barnes. All: Brendan Rodgers

A disposizione: M.James, N.Mendy, K.Iheanacho, G.Hirst, H.Choudhury, D.Praet, D.Gray, D.Johnson, D.Ward.

Cambi: H.Choudhury <-> A.Pérez (71'), D.Gray <-> H.Barnes (76')



Sheffield United (3-5-2 ): D.Henderson, J.O'Connell, C.Basham, J.Egan, B.Osborn, E.Stevens, G.Baldock, O.Norwood (Cap.), S.Berge, D.McGoldrick, O.McBurnie. All: Chris Wilder

A disposizione: S.Moore, P.Jagielka, J.Fleck, R.Zivkovic, L.Mousset, J.Robinson, J.Lundstram, Kieron Freeman, B.Sharp.

Cambi: L.Mousset <-> D.McGoldrick (45'), J.Fleck <-> B.Osborn (45'), J.Lundstram <-> S.Berge (45'), B.Sharp <-> C.Basham (59')



Reti: 29' Pérez, 79' Gray.

Ammonizioni: J.Evans, J.Egan, J.Fleck



Stadio: King Power Stadium

Arbitro: Michael Oliver