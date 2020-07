Non è la sua miglior stagione, eppure Paul Pogba non perde l'umorismo. L'ex stella della Juve si è reinventato autista per il compagno di squadra Matic. Il serbo ha chiamato il taxi e il francese è arrivato al volante di una golf car, chiedendo la destinazione. "Alla mensa per il pranzo? Nessun problema, signore". Percorsi pochi metri all'interno del centro di allenamento dei Red Devils, Pogba ha lasciato il suo cliente. "La prima corsa è gratis". Matic ha apprezzato. "Pogtaxi, Il miglior servizio dello UK"