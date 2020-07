Watford-Man City 0-4

Gara a senso unico quella che ha visto affrontarsi Manchester City e Watford. Il tasso tecnico differente si è visto eccome e alla fine il passivo, per la squadra di Mullins è stato pesante. Il Watford ha provato a resistere ma il 4-3-3 di De Bruyne e compagni è stato micidiale, non lasciando scampo alla formazione avversaria. Partita indirizzata già al 31° minuto con la rete di Sterling che ha avuto il merito di sbloccare la gara dando il via allo spettacolo di gol messo in piedi dalla sua squadra. Per la formazione di Mullins passivo pesante e giornata da dimenticare in fretta. Tra i migliori in campo nel 4-0 finale ci sono stati Raheem Sterling che ha realizzato una doppietta e Aymeric Laporte. Da segnalare per il Manchester City l'errore dal discetto di Sterling al 39°.





Il Manchester City ha chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0 grazie alla doppietta di Sterling (31° e 40°). Nella ripresa il Manchester City ha dilagato sulle ali dell'entusiasmo, affossando il Watford con altre 2 reti : Foden (63°), Laporte (66°).



Partita sostanzialmente senza storia, con Ederson per nulla impegnato: non ha subito nessun tiro nello specchio della porta. In questa sconfitta il portiere del Watford (Ben Foster) oltre alle 4 reti subite, ha comunque effettuato 6 parate che non hanno reso il risultato ancora più pesante.



A conferma del risultato finale, il Manchester City ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (76%), ha effettuato più tiri (26-2), e ha battuto più calci d'angolo (8-0).



Gli ospiti hanno avuto un netto predominio nel numero di passaggi completati (676-153): si sono distinti Rodrigo (125), João Cancelo (80) e Eric García (69). Per i padroni di casa, Kiko Femenía è stato il giocatore più preciso con 22 passaggi riusciti.



Phil Foden è stato il giocatore che ha tirato di più per il Manchester City: 7 volte di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Manchester City, il difensore João Cancelo è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (13 sui 20 totali). L'attaccante Troy Deeney è stato invece il più efficace nelle fila del Watford con 10 contrasti vinti (19 effettuati in totale).





Watford (4-5-1 ): B.Foster, Kiko Femenía, C.Dawson, A.Mariappa, C.Kabasele, A.Doucouré, R.Pereyra, I.Sarr, T.Cleverley, W.Hughes, T.Deeney (Cap.). All: Hayden Mullins

A disposizione: I.Pussetto, Heurelho Gomes, A.Gray, Domingos Quina, N.Chalobah, A.Masina, D.Welbeck, João Pedro, C.Cathcart.

Cambi: D.Welbeck <-> T.Deeney (67'), N.Chalobah <-> A.Doucouré (82'), A.Masina <-> R.Pereyra (87')



Manchester City (4-3-3 ): Ederson, E.García, João Cancelo, K.Walker, A.Laporte, Rodrigo, K.De Bruyne (Cap.), Bernardo Silva, Gabriel Jesus, P.Foden, R.Sterling. All: Josep Guardiola

A disposizione: Fernandinho , O.Zinchenko, J.Stones, S.Carson, N.Otamendi, David Silva, R.Mahrez, B.Mendy, I.Gündogan.

Cambi: O.Zinchenko <-> K.Walker (64'), R.Mahrez <-> R.Sterling (64'), J.Stones <-> A.Laporte (74')



Reti: 31' Sterling, 40' Sterling, 63' Foden, 66' Laporte.

Ammonizioni: A.Mariappa, W.Hughes



Stadio: Vicarage Road

Arbitro: Michael Oliver