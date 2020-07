Man City-Norwich City 5-0

Il match valevole per la trentottesima giornata della Premier League ha visto il Manchester City battere nettamente il Norwich City. La squadra di Josep Guardiola non ha avuto problemi nel portare a casa i tre punti. La rete di Gabriel Jesus ha dato il via allo show che non ha di certo deluso il pubblico di casa

Nessun problema e vittoria larghissima per il Manchester City di Guardiola che ha surclassato il Norwich City portando a casa i tre punti. Troppo ampio il divario visto oggi sul terreno di gioco. A una squadra riusciva tutto mentre l'altra dovrà rivedere approccio e attenzione difensiva. Il Norwich City ha provato a resistere ma il suo 4-2-3-1 è stato bucato più volte dall' attacco della squadra guidata da Josep Guardiola. Partita indirizzata già al 11° minuto con il gol di Gabriel Jesus che ha dato il via allo show della sua squadra. Per la formazione di Farke è stata una giornata da dimenticare. Tra i migliori in campo nel 5-0 finale ci sono stati Kevin De Bruyne che ha realizzato una doppietta e Gabriel Jesus.





Il Manchester City ha chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0 con i gol di Gabriel Jesus al 11° e De Bruyne al 46°. Nella ripresa il Manchester City ha dilagato sulle ali dell'entusiasmo, affossando il Norwich City con altre 3 reti : Sterling (79°), Mahrez (83°), De Bruyne (90°).



Partita sostanzialmente senza storia, con Ederson è stato comunque molto impegnato, autore di 4 parate nel corso di tutto il match.



A conferma del punteggio finale, il Manchester City ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (74%), ha effettuato più tiri (31-5), e ha battuto più calci d'angolo (9-0).



I padroni di casa hanno avuto un netto predominio nel numero di passaggi completati (655-176): si sono distinti Aymeric Laporte (93), Walker (73) e João Cancelo (71). Per gli ospiti, Tim Krul è stato il giocatore più preciso con 30 passaggi riusciti.



David Silva nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Manchester City: 5 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Norwich City invece l'unica conclusione degna di nota è stata di Onel Hernández.

Nel Manchester City, il difensore João Cancelo pur senza brillare è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (7, ma con un numero uguale di duelli persi). Per la stessa statistica, nelle fila del Norwich City, si è distinto il difensore Max Aarons con 6 contrasti vinti.





Manchester City (4-3-3 ): Ederson, A.Laporte, João Cancelo, E.García, K.Walker, K.De Bruyne, Rodrigo, David Silva (Cap.), P.Foden, R.Sterling, Gabriel Jesus. All: Josep Guardiola

A disposizione: N.Otamendi, R.Mahrez, I.Gündogan, O.Zinchenko, S.Carson, B.Mendy, Bernardo Silva, J.Stones, Fernandinho.

Cambi: R.Mahrez <-> P.Foden (45'), F.Luiz Rosa <-> E.García (45'), I.Gündogan <-> R.Hernández Cascante (45'), B.Veiga de Carvalho e Silva <-> D.Silva (85')



Norwich City (4-2-3-1 ): T.Krul, J.Lewis, B.Godfrey, M.Aarons, C.Zimmermann (Cap.), O.Hernández, L.Rupp, M.Stiepermann, K.McLean, T.Cantwell, T.Pukki. All: Daniel Farke

A disposizione: M.Vrancic, A.Famewo, J.Thomas, J.Martin, A.Mair, A.Idah, M.McGovern, D.Adshead.

Cambi: A.Idah <-> T.Pukki (77'), M.Vrancic <-> M.Stiepermann (77'), J.Martin <-> O.Hernández (87'), J.Thomas <-> T.Cantwell (92')



Reti: 11' Gabriel Jesus, 46' De Bruyne, 79' Sterling, 83' Mahrez, 90' De Bruyne.

Ammonizioni: J.Cavaco Cancelo, C.Zimmermann



Stadio: Etihad Stadium

Arbitro: Craig Pawson