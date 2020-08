Paul Pogba positivo al coronavirus

Paul Pogba è risultato positivo al coronavirus, in seguito ai test effettuati lo scorso mercoledì. Il giocatore, per questo motivo, non potrà rispondere alla convocazione di Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, impegnata in Nations League contro Svezia e Croazia, rispettivamente il 5 e l’8 settembre. Per Pogba si sarebbe trattato del ritorno in nazionale dopo un anno di assenza fra infortunio e lockdown. Positivo al Covid-19 anche Ndombele, centrocampista del Tottenham, per questo Deschamps ha convocato Eduardo Camavinga, il giovane prodigio del Rennes. Torna in nazionale anche lo juventino Rabiot