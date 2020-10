LIVERPOOL-ARSENAL 0-0 (4-5 d.c.r.)

LIVERPOOL (4-3-3): Adria; N. Williams, R. Williams, Van Dijk (61' Gomez), Milner; Grujic, Jones, Wilson; Minamino, Jota (76' Wijnaldum), Salah (61' Origi). All. Klopp

ARSENAL (4-3-3): Leno; Soares, Holding, Gabriel, Kolasinac; Willock, Ceballos (68' Elneny), Xhaka; Pépé, Saka (86' Maitland-Niles), Nketiah (82' Lacazette). All. Arteta

L'Arsenal vola ai quarti di finale, il Liverpool conclude la sua corsa alla Coppa di Lega inglese 2020-21. Questo il responso del big match di Anfield Road, tra due squadre imbottite di riserve. Gli uomini di Klopp, prossimi avversari dell'Atalanta di Gasperini nel girone di Champions League, si schierano con i soli Van Dijk e Salah tra i titolari insieme con molti giovani. L'egiziano, in un attacco inedito con Minamino e il neo arrivato Diogo Jota, viene poi rimpiazzato al 61' da Origi. Insomma, un Klopp che pensa al campionato più che alla coppa. Così come il collega Mikel Arteta, anche lui protagonista di un massiccio turnover. Dopo lo zero a zero dei 90' regolamentari, il match si decide ai calci di rigore (non sono previsti i supplementari). Un errore da una parte con Origi e dall'altra con Elneny, poi è Harry Wilson a tradire Klopp. Joe Willock non sbaglia e porta i Gunners ai quarti di finale. Tra le migliori 8 della Coppa di Lega ci sono anche Stoke City e Brentford, le altre due squadre che vanno ad aggiungersi a quelle già passate nei giorni scorsi: Manchester City, Manchester United, Everton, Tottenham e Newcastle.