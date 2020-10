Blues travolgenti nel sabato di Premier, a Stamford Bridge netto successo per 4-0 contro il Crystal Palace. Doppietta per Jorginho, l'ex Napoli segna due rigori

Chilwell 50', Zouma 66', Jorginho rig. 78' e 82'

Il Cheslea ha battuto 4-0 il Crystal Palace nella quarta giornata di Premier League. Blues travolgenti a Stamford Bridge, ma non è stato un pomeriggio semplice per il uomini di Lampard. Il Chelsea ha provato a fare da subito la partita, ma gli ospiti con grande ordine hanno lasciato pochi spazi agli avversari. I gol tutti nel secondo tempo: sblocca Chilwell, poi Zouma e la doppietta di Jorginho. Per il regista della nazionale italiana entrambi i gol su rigore, prima al 78' e poi all'82'. Il Chelsea, alla seconda vittoria in questa stagione, sale a quota 7 punti in classifica.