Guardiola rinnova col City, contratto fino al 2023

L'annuncio è ufficiale: Pep Guardiola al Manchester City per altri due anni. Il catalano ha prolungato il contratto fino all'estate del 2023, e questo farà dell'avventura in Inghilterra la più lunga della sua carriera. Più dei quattro anni al Barcellona (cinque contando anche la stagione col Barça B) e dei tre in Germania al Bayern Monaco. Guardiola si è seduto sulla panchina dell'Etihad nell'estate del 2016, da allora ha vinto otto trofei: due volte la Premier, una FA Cup, tre Coppe di Lega e due volte il Community Shield. Non solo, come scrive anche il City nel suo comunicato, "ha portato con sé una vera e propria trasformazione nello stile di gioco del club". Dal suo arrivo Guardiola ha vinto 181 delle 245 partite sotto il suo comando, una percentuale di vittorie del 73,87%, vincendo un trofeo ogni 31 match.