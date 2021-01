MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 0-2

50’ Stones, 83’ Fernandinho



MANCHESTER UNITED (4-3-1-2): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred (88' Van de Beek), McTominay (75' Greenwood), Pogba; Bruno Fernandes; Rashford, Martial. All. Solskjaer



MANCHESTER CITY (4-3-3): Steffen; Cancelo, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; Gundogan, Fernandinho, De Bruyne; Mahrez (79' Rodri), Sterling, Foden. All. Guardiola



Ammoniti: Fred (MU), Cancelo (MC), Shaw (MU)





Sarà ancora Mourinho contro Guardiola, a Wembley, questa volta con in palio la Coppa di Lega inglese. Il Manchester City di Pep ha vinto la semifinale, il derby contro il Manchester United, raggiungendo in finale il Tottenham dello Special One, che dopo aver superato il Brentford aspettava solo di conoscere la sua avversaria, “speciale” in ogni caso: da un lato l’eterno rivale Pep, dall’altro una delle sue ex, lo United.





Alla fine ad aggiudicarsi il derby all’Old Trafford sono gli uomini di Guardiola, che la risolvono nella ripresa con due protagonisti che non ti aspetti, a secco da anni: Stones la sblocca poco dopo l’intervallo approfittando di un errore di Maguire, Fernandinho la chiude nel finale, con un tiro al volo dal limite, che si insacca preciso a fil di palo. City in finale, dove potrà difendere il titolo conquistato nella passata stagione, in finale contro l'Aston Villa.



Per Guardiola prosegue la striscia che lo vede imbattuto, tra campionato e coppe, dal 21 novembre: ultimo ko proprio contro il Tottenham (2-0), poi 9 vittorie e 3 pareggi, tra cui uno 0-0 nel derby di campionato con lo United. Per lo United, invece, quarta semifinale di Coppa persa nell'ultimo anno, considerando anche Europa League, FA Cup e quella di Coppa di Lega della passata stagione, sempre per mano del Manchester City.