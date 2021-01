L'incredibile storia di Declan Thompson, costretto da piccolo su una sedia a rotelle per via del morbo di Calvé-Legg-Perthes. Gli dissero che avrebbe avuto difficoltà a camminare, ma lui non si è arreso e lo scorso weekend, a 18 anni, ha trovato il debutto in FA Cup con la maglia dello Shieffield Wednesday: "Ho realizzato un sogno"

Mai smettere di sognare. È un insegnamento che spesso si ripete, ma questa volta a salire in cattedra è stato un ‘professore’ di 18 anni che quella frase l’ha fatta propria e l’ha messa in campo senza fermarsi di fronte a nulla. Il suo nome è Declan Thompson, terzino classe 2002 dello Sheffield Wednesday, che lo scorso sabato si è preso la soddisfazione di debuttare in FA Cup. Una notizia come tante altre si direbbe, se non fosse che il giovane inglese ha trascorso 18 mesi dei suoi primi anni di vita su una sedia a rotelle. Colpa di una rara malattia, il morbo di Calvé-Legg-Perthes, che colpisce in età infantile l’anca e può comportare la necrosi del femore. “Non potrai più camminare” gli avevano detto, ma Thompson non si è mai abbattuto e ha lavorato duro per raggiungere il suo obiettivo, riuscendo a firmare lo scorso luglio il suo primo contratto da professionista con il club di Championship, la serie cadetta inglese. Tante operazioni e sacrifici dopo, il difensore può dire ora di avercela fatta e restituito un sorriso di speranza a coloro che hanno subito la sua stessa sfortuna.

Il padre si emoziona davanti alla tv

Un sorriso per loro, un po’ di lacrime per il padre che, nel vedere il figlio realizzare il suo sogno, non è riuscito a trattenersi. È l’istantanea di un bellissimo video pubblicato sui social, in cui papà Lee prima esulta con le braccia appena vede il giovane Declan intento a fare il suo ingresso in campo e poi – forse anche un po’ incredulo dopo quanto passato – si stringe alla moglie in un pianto di gioia ed emozione. Brividi che Lee Thompson (assistente manager dello Stocksbridge Park Steels, ex squadra di Jamie Vardy) ha cercato di spiegare a parole: “Oh mio Dio non riesco a credere a quanto sia orgoglioso di te – ha scritto sui social -. Ti amo figliolo, non riesco a smettere di piangere”.