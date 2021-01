Thomas Tuchel è il nuovo allenatore del Chelsea

Le prime parole di Tuchel

Attraverso i canali ufficiali del club, Tuchel si è presentato così: "Vorrei ringraziare il Chelsea per la fiducia in me e il mio staff. Abbiamo il massimo rispetto per il lavoro e il lascito di Frank Lampard in questo club. Allo stesso tempo, non vedo l'ora di incontrare di squadra e giocarcela nel campionato più avvincente. Sono grato di far parte della famiglia Chelsea". Questo invece il benvenuto di Marina Granovskaia, dirigente ai vertici della società: "Non è mai facile cambiare allenatore a stagione in corso, ma siamo felici di esserci assicurati uno dei migliori allenatori d'Europa, quale è Thomas Tuchel. C'è ancora molto da giocare e da raggiungere, in questa stagione e in futuro".