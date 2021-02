City, il coccodrillo di Zinchenko diventa comico

Curioso siparietto nel match tra Liverpool e Manchester City. I Reds possono un sfruttare un calcio di punizione dal limite. Zinchenko si sdraia alle spalle della barriera dei Citizens con il tradizionale "coccodrillo", ma secondo Ruben Dias il compagno non è posizionato bene: prende il centrocampista ucraino per il collo e lo spinge un po' più avanti. Un episodio commentato durante Sky Calcio Club, con Bergomi e Costacurta che hanno provato a immedesimarsi in Zinchenko

SKY CALCIO CLUB, TUTTI I VIDEO