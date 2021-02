Man Utd ai quarti, West Ham ko ai supplememtari

Non è senza sorprese la prima giornata del quinto turno di FA Cup. E' il Burnley la vittima 'illustre' della serata di Coppa d'Inghilterra, non fosse altro perché sconfitta da una formazione di Championship, ovvero il Bournemouth retrocesso nella scorsa stagione nella seconda serie del calcio inglese. La squadra di Sean Dyche è stata sconfitta in casa, a Turf Moor, con un netto 2-0. Un gol per tempo segnato dalla squadra di Woodgate ha steso i Clarets: vantaggio Bournemouth realizzato al 21' da Surridge. Gli ospiti hanno saputo reggere nella ripresa rispetto ai tentativi del Burnley di agguantare un pari, possibilità svanita all'88' dopo il rigore trasformato da Stanislas che manda il Bournemouth dritto ai quarti di finale della Coppa d'Inghilterra.

Ha rischiato, e non poco, il Manchester United che solo dopo i tempi supplementari è riuscito ad avere la meglio sul West Ham. All'Old Trafford è andato in scena un match d'altri tempi, combattuto e tirato con le due squadre che non si sono per nulla risparmiate, nonostante un leggero turnover per entrambi gli allenatori. L'equilibrio non è stato rotto fino al 90'. Nei supplementari si è rivelata decisiva la rete di McTominay entrato in campo al 73'. Per il centrocampista si è trattato del settimo gol in 30 presenze in stagione, lo stesso numero di reti che aveva segnato in precedenza ma in 84 partite con la maglia dello United. Dunque, i Red Devils, dopo il Bournemouth, sono la seconda squadra a qualificarsi ai quarti di finale.