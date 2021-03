L'Everton regge fino a 6' dalla fine: la risolve il solito Gundogan, poi De Bruyne fissa il 2-0 che porta il City in semifinale e permette a Guardiola di restare in corsa su tutti e 4 i fronti. Nell'altro quarto di finale il Southampton supera il Bournemouth

Guardiola batte Ancelotti e vola in semifinale di FA Cup: vittoria numero 25 nelle ultime 26 partite per il Manchester City di Pep, in corsa su tutti i fronti, dalla Champions alle coppe nazionali, per non parlare del campionato che sta dominando.

Contro l'Everton finisce 2-0, risultato che però prende forma solo a 6' dalla fine; il muro eretto dai Toffees infatti regge e il tridente composto da Sterling, Foden e Gabriel Jesus al centro (ancora in panchina Aguero) deve fare i conti con le prodezze di Joao Virginia tra i pali; il City rischia anche qualcosa (Zinchenko salva sulla linea sul colpo di testa di Mina), e quando l'idea dei supplementari inizia a farsi più concreta ecco che la risolve il "solito" Gundogan, ormai vero bomber della squadra (già 16 gol in stagione). I suoi tempi di inserimento perfetti gli consentono di farsi trovare davanti alla porta spalancata, al momento giusto, per una facile deviazione di testa in tuffo che vale l'1-0 al minuto 84, dopo che Virginia aveva respinto un tiro di Laporte. Allo scoccare del 90', poi, la chiude De Bruyne appena entrato in campo, sfruttando lo spazio lasciato da un Everton sbilanciato a caccia del pari.





Nell'altra partita giocata nel pomeriggio il Southampton supera agevolmente il Bournemouth: 3-0 firmato da Moussa Djenepo e da Redmond (doppietta). Domani le altre due gare, Chelsea-Sheffield Utd e Leicester-Manchester United, domenica il sorteggio delle semifinali.