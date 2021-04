Alla vigilia della sfida contro l'Everton di Ancelotti che mette in palio punti preziosi per l'Europa, l'allenatore del Tottenham analizza il dato dei 18 punti persi da situazione di vantaggio: "C'è anche un aspetto positivo in tutto ciò... Perché succede? Lo so, ma non sono pronto a discuterne". Sulla corsa all'Europa: "Tutto aperto, ci sono oltre 20 punti a disposizione"

Avanti 1-0 alla fine del primo tempo, nell’ultimo turno di Premier il Tottenham è andato incontro all’ennesima rimonta subita, finendo per perdere 3-1 contro il Manchester United. E ora che inizia a diventare una pessima abitudine, José Mourinho va a ricercare i motivi, regalando il solito show con le sue risposte sibilline.

"18 punti persi? C'è un aspetto positivo"

Ben 18 i punti persi da situazione di vantaggio per gli Spurs, secondi in Premier in questa speciale classifica in cui nessuno vorrebbe primeggiare: solo il Brighton (20) ne ha persi di più. “So perché è successo”, ha detto Mourinho, parlando in vista della sfida di venerdì con l’Everton di Ancelotti (diretta su Sky Sport Uno dalle 21). “E so anche che può essere vista da una prospettiva diversa: c’è un aspetto positivo, quello di una squadra che inizia bene le partite, qualcosa di positivo che si tende a dimenticare. Ma sono d'accordo sul fatto che quando sei in vantaggio e perdi punti, ci sono anche aspetti negativi”.



“I motivi per cui succede?”, ha continuato Mou. “Di questo non sono pronto a discutere, penso che abbia a che fare con alcune nostre qualità di squadra, ma non sono pronto a discuterne. Quando lo sarò? Forse mai”.

Sfida per l'Europa con l'Everton

Intanto c’è da pensare alla gara con l’Everton, fondamentale per la corsa a un posto in Europa (i Toffees sono a -1 dal Tottenham ma con una partita in meno), ma anche per arrivare con il morale giusto alla finale di Coppa di Lega, domenica 25 aprile contro il Manchester City, nonostante per Mourinho non sia così: “Determinante per l’Europa? No, ci sono ancora più di 20 punti a disposizione, è tutto aperto. Saranno nove giorni importanti, che finiranno con una finale di coppa, ma non dipendiamo dal risultato di Goodison per arrivare alla finale nel modo giusto: la finale è ancora abbastanza lontana”.