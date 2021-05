Manchester United-Liverpool non si giocherà. La Premier League ha deciso di rinviare a data da destinarsi, per motivi di ordine pubblico, il match in programma alle ore 17.30 a Old Trafford al termine di una giornata segnata dalle proteste dei tifosi dei Red Devils contro la famiglia Glazer, proprietaria del club inglese. Migliaia di supporters, infatti, si sono riuniti all'esterno dello stadio a poche ore dalla partita contro il Liverpoo al grido di "we want Glazers out". Cori accompagnati dai fumogeni verde e oro, i colori sociali dello United all'inizio della sua storia e che sono diventati negli anni il simbolo della protesta contro la proprietà.