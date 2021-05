Premier, il calendario della 36^ g. e dei recuperi

Lo spettacolo della Premier League ancora protagonista, sempre in diretta su Sky Sport. Oggi inizia la 36^ giornata di campionato che si concluderà domenica 16 maggio. Tra l’11 e il 13 maggio saranno cinque gli incontri da seguire, tutti in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tre di questi validi per altrettanti recuperi. Doppio impegno nel giro di soli due giorni per il Manchester United e doppia occasione per avvicinare ulteriormente il Manchester City in vetta alla classifica. Per il 36° turno, United in campo oggi in casa contro il Leicester, quarto con 63 punti. Due giorni dopo, sempre a Old Trafford, si gioca il recupero del 34° turno contro il Liverpool. Altro grande match quello che mercoledì a Londra vedrà di fronte Chelsea e Arsenal. Martedì si gioca il recupero della 32^ giornata tra Southampton e Crystal Palace; giovedì – oltre a United-Liverpool – un altro recupero, quella della 19^ giornata, tra Aston Villa ed Everton.