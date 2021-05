FA Cup al Leicester, Chelsea ko: decide Tielemans

Chelsea-Leicester: 0-1



63’ Tielemans

CHELSEA (3-4-3): Kepa; James, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta (Hudson-Odoi 76’), Kante, Jorginho (Havertz 76’), Alonso (Chilwell 68’); Ziyech (Pulisic 68), Werner (Giroud 82), Mount. Allenatore: Tuchel.

LEICESTER (3-4-1-2): Schmeichel; Fofana, Evans (Albrighton 33’), Soyuncu; Castagne, Ndidi, Tielemans, Thomas (Morgan 82); Perez (Choudhury 82); Iheanacho (Maddison 68’), Vardy. Allenatore. Rodgers.

Una prodezza di Youri Tielemans regala al Leicester il trionfo in FA Cup. Un successo storico quello della squadra allenata da Brendan Rodgers che, al termine di una sofferta gara contro il Chelsea, si aggiudica per la prima volta nei suoi 137 anni di storia l’ambito trofeo. Dopo quattro sconfitte in finale di FA Cup, le Foxes riescono finalmente ad alzare al cielo il trofeo arrivato alla sua 140esima edizione: un successo arrivato al termine di una partita poco spettacolare, decisa da una prodezza dai 30 metri di Tielemans. Destro potente e preciso, imparabile per Kepa. Un gioiello realizzato al 63’ sotto gli occhi dei quasi 21mila spettatori presenti sugli spalti di Wembley.