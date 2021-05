Nell'abbraccio di squadra durante i saluti a David Luiz, Gabriel è stato colpito al volto e ha perso un dente. Tutti i calciatori e lo staff si sono poi impegnati per provare a recuperarlo in campo. Lo stesso difensore ha poi tranquillizzato tutti sui social: "Non vi preoccupate amici, ho ritrovato il mio dente"

Un episodio incredibile, che ha scatenato un mix di incredulità, divertimento e preoccupazione, ha movimentato la festa d'addio all'Arsenal di David Luiz. Dopo la vittoria per 2-0 all'ultima giornata contro il Brighton, tutti i giocatori del club londinese hanno salutato il difensore brasiliano, che andrà via perché in scadenza di contratto. Nell'entusiasmo per l'ultimo abbraccio a David Luiz, Gabriel è stato colpito al volto e ha incredibilmente perso un dente. Questo ha causato le risate di qualche suo compagno di squadra, mentre il difensore si è piegato in due portandosi le mani al volto. Successivamente è partita una vera e propria caccia al tesoro. I calciatori e i collaboratori dello staff dell'Arsenal si sono messi a setacciare l'intero campo alla ricerca del dente perduto, con lo stesso Gabriel ovviamente in prima linea.