CR7 e Lingard, storia di un sogno divenuto realtà

Diciotto anni fa, quando era solo un bambino, Jesse Lingard provava a "rubare" i segreti di Cristiano Ronaldo, che all'epoca era appena arrivato al Manchester United. Contro il Newcastle, nel giorno del ritorno ufficiale del campione portoghese a Old Trafford, i due sono andati a segno insieme: per l'inglese un sogno che si realizza

Se quel giorno del 2003 gli avessero raccontato una storia simile, probabilmente Jesse Lingard non ci avrebbe mai creduto. Come nelle migliori favole, invece, il suo sogno è diventato realtà. Un filo sottilissimo ma evidentemente inscindibile lo ha legato per tutto questo tempo a Cristiano Ronaldo. Lui, Jesse, era solo un bambino di 11 anni che sperava di giocare un giorno nella sua squadra del cuore, il Manchester United. L'altro, il campione portoghese, di anni ne aveva appena 18 e si era appena trasferito dallo Sporting Lisbona al club inglese, con il quale si sarebbe poi affermato come uno dei calciatori più forti di sempre. All'epoca Lingard e Ronaldo non lo sapevano, ma a quasi 20 anni di distanza sono stati protagonisti di una parabola incredibile.