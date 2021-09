Campione del Mondo con l'Inghilterra nel 1966 e quarto miglior realizzatore nella storia della Nazionale, Jimmy Greaves è scomparso all'età di 81 anni: nel suo passato anche una breve esperienza con la maglia del Milan, dove segnò 9 gol in 10 partite di Serie A nel 1961, prima di tornare in Inghilterra e scrivere la storia del Tottenham

Nella giornata di Tottenham-Chelsea è scomparso all'età di 81 anni Jimmy Greaves , leggenda del calcio inglese che proprio con le maglie di questi due club ha scritto le pagine più importanti della propria carriera. Bomber straordinario, Greaves ha iniziato la sua carriera proprio tra le file dei Blues, facendo registrare da subito numeri incredibili: 132 gol in 169 partite tra il 1957 e il 1961, che lo faranno diventare il più giovane calciatore di sempre a raggiungere quota 100 gol nel campionato inglese . Ma con la maglia del Tottenham riesce a fare ancora meglio, realizzando 267 gol in 381 partite tra il 1962 e il 1970, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi (record ancora imbattuto) degli Spurs.

Campione del Mondo con l'Inghilterra nel 1966

Grande protagonista anche in Nazionale (dove segna 44 gol in 57 partite tra il 1959 e il 1967, quarto miglior marcatore di sempre), Greaves fa parte della spedizione che nel 1966 conquista la Coppa del Mondo: partito come titolare, si fa male durante la terza partita contro la Francia e sarà proprio il suo sostituto Hurst a realizzare la tripletta in finale contro la Germania che consegna la coppa agli inglesi. Chiuderà la carriera nel 1971 con la maglia del West Ham. In occasione di Tottenham-Chelsea (fischio d'inizio alle ore 17.30, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football) è atteso un ricordo alla memoria di Jimmy Greaves.