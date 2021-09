Termina l'avventura del Manchester United in Carabao Cup. I Red Devils, dopo essere arrivati in semifinale nella scorsa edizione, sono stati eliminati nel terzo turno dal West Ham. All'Old Trafford passano gli Hammers, che si riscattano della sconfitta in campionato di 3 giorni prima, grazie al gol decisivo di Manuel Lanzini al 9' del primo tempo, con Solskjer che aveva optato per un importante turnover. Cristiano Ronaldo e Pogba, infatti, non sono andati neanche in panchina, mentre Bruno Fernandes ha avuto a disposizione solamente gli ultimi 18 minuti di gara. Lo United, ora, dovrà concentrarsi sul campionato e sulla Champions League, prima di fare il suo esordio stagionale in FA Cup.