Il difensore del West Ham era stato sostituito per infortunio nella partita vinta per 3-2 contro il Liverpool: gli esami hanno rivelato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il club: "Ha già iniziato la riabilitazione e presto incontrerà un altro specialista per definire i tempi di recupero"

Cattive notizie per Angelo Ogbonna . Il difensore italiano 33enne del West Ham ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro nella partita di Premier League vinta domenica scorsa dalla sua squadra per 3-2 contro il Liverpool. Ogbonna era stato sostituito al 22' del primo tempo da Dawson dopo aver riportato un taglio al sopracciglio ma gli esami medici hanno rivelato una diagnosi ben peggiore, conseguenza di un contatto precedente. A comunicarlo è una nota ufficiale diffusa dal club: “Dopo essere stato sostituito in seguito a un taglio sopra l'occhio - si legge - Angelo ha sentito un fastidio al ginocchio destro. Gli esami strumentali hanno rivelato la rottura del crociato anteriore e abbiamo iniziato immediatamente la sua riabilitazione".

Tempi di recupero da quantificare

Alle porte per Ogbonna, che aveva anche propiziato il gol del vantaggio degli Hammers, c'è quindi un lungo stop. "Angelo sarà visitato da un altro specialista questa settimana - prosegue la nota del West Ham - e avremo quindi un quadro più chiaro della sua tempistica di recupero. Gli auguriamo di rientrare il prima possibile”. Alla settima stagione in Premier League, l'ex difensore di Torino e Juventus ha giocato in stagione 11 partite e aveva tagliato nel penultimo turno di campionato il traguardo delle 200 presenze in tutte le competizioni con la maglia del West Ham.