Guardiola: "De Bruyne è positivo, aiutiamolo"

Un caso di positività al Coronavirus nel Manchester City: si tratta di De Bruyne, che si è contagiato mentre era in ritiro con la nazionale belga. "Kevin De Bruyne ha il Covid e ora rimarrà per dieci giorni in isolamento". A rivelarlo, in conferenza stampa, è stato il suo allenatore al Manchester City, Pep Guardiola, che perde quindi il talento belga per la sfida di Premier League contro l'Everton e sicuramente anche per quella di Champions League di mercoledì prossimo contro il Paris Saint-Germain. Sempre in merito alla positività di De Bruyne, Guardiola ha poi aggiunto: “Due giorni fa Kevin mi ha detto di essere risultato positivo, comunque è Manchester. Dimenticatevi ogni discorso sul suo stato di forma, l'importante è che stia bene e si riprenda. La persona, l'essere umano, viene sempre prima delle altre cose, quindi anche del calcio".