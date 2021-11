L'ha fatto ancora, Claudio Ranieri: l'allenatore italiano, che in Premier League ormai si può definire "l'ammazzagrandi". Non solo perchè le due vittorie collezionate fino a questo momento sulla panchina del Watford sono arrivate contro due delle squadre più ricche del campionato inglese (Everton e Manchester United), ma anche perchè affrontarlo per gli allenatori avversari può essere sinonimo di esonero. Lo sa bene Josè Mourinho, che il 16 dicembre 2015, terminò la sua seconda avventura sulla panchina del Chelsea dopo aver perso per 2-1 sul campo del Leicester di Ranieri, che da lì a qualche mese si sarebbe laureato campione d'Inghilterra contro ogni pronostico. Da qualche ora lo sa anche Ole Gunnar Solskajer, che proprio di Mourinho è stato il successore sulla panchina del Manchester United e al quale è stata fatale la sconfitta per 4-1 sul campo del Watford. Il calendario della squadra allenata da Ranieri presenta come avversari delle prossime tre partite Leicester, Chelsea e Manchester City. Proibitivo sulla carta, ma viste le "abitudini" dell'allenatore italiano, nulla è da considerare impossibile per il suo Watford.