Premier, Bundes e Ligue 1: le partite del weekend

Tre giorni di grande calcio estero su Sky: si comincia venerdì con Bundes e Ligue 1, domenica in Premier occhi puntati sul big match di Londra Chelsea-Manchester United. Ma sono ben sei le sfide della 13^ giornata del campionato inglese in diretta su Sky, cinque di quello tedesco e quattro di Ligue 1: facciamo il punto sull'intero programma

Al via sabato la 13^ giornata di Premier League: sei match in diretta su Sky e in streaming su NOW. In primo piano la sfida di domenica allo Stamford Bridge tra il Chelsea capolista e il Manchester United, scivolato all'ottavo posto: potrete godervi questa sfida in diretta alle 17.30 anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite. In 4K HDR anche il match che sabato aprirà questo turno di Premier, Arsenal-Newcastle, live dalle 13.30. Il Manchester City, a -3 dalla vetta, domenica ospiterà il West Ham, quarto con 23 punti, nell’altro big match del weekend: calcio d’inizio alle ore 15. Subito dietro i "Citizens" ecco il Liverpool, impegnato sabato a Anfield contro il Southampton.

In Bundesliga cinque partite in diretta su Sky, due quelle in primo piano: punta alla fuga il Bayern Monaco, che alle 18.30 di sabato all'Allianz Arena affronta l'Arminia Bielefeld, diretta su Sky Sport Uno e anche su Sky Sport 4K. Il Borussia Dortmund, secondo a -1, sabato fa visita al Wolfsburg: match live alle 15.30 su Sky Sport Uno.

Mentre in Inghilterra e in Germania va in scena la 13^ giornata, in Francia è il weekend della 14° turno: occhi puntati sul Parco dei Principi, dove sabato sarà il Paris Saint Germain, primo in classifica con 34 punti (primo inseguitore è il Lens, a -10 dalla vetta) sfida il Nantes. Domenica una classifica del calcio francese: Lione-Olympique Marsiglia. Dirette rispettivamente sabato alle 17 su Sky Sport Uno e domenica alle 20.45 su Sky Sport Football.

Premier League, il programma della 13^ giornata

Sabato 27 novembre

ore 13.30: Arsenal-Newcastle (diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 4K, telecronaca di Nicola Roggero)

ore 16: Liverpool-Southampton (diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Federico Zancan)

ore 18.30: Brighton-Leeds United (diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Paolo Ciarravano)

Domenica 28 novembre