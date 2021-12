Troppi contagi: rinviata Leicester-Norwich

Il board del campionato inglese ha accolto la richiesta del Norwich che non ha almeno 14 giocatori a disposizione, causa positivi al Covid e infortunati. Sono 18 le partite rinviate in Premier League dopo l'innalzamento esponenziale dei contagi dovuti alla variante Omicron del Sars Cov-2

Un'altra partita di Premier League non si giocherà a causa di un focolaio Covid. Si tratta di Leicester-Norwich, match valido per la 21^ giornata e in programma sabato 1° gennaio alle 16. Il board della Premier League ha concesso il rinvio su richiesta del Norwich visto che i Canaries, scrive la lega nel comunicato, "non hanno il numero richiesto di giocatori disponibili per la partita (13 giocatori di movimento e un portiere), a causa di casi Covid-19 e infortuni".